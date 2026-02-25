Denise Dumas tuvo una llamativa actitud al abordar uno de los temas de la semana: la boda de Guillermo Barrios con Ramiro García Moreno.

La panelista de LAM se río y no pudo contenerse. Se mantuvo tentada durante un instante, lo que pareció una falta de respeto.

Por eso, Guillermo Barrios se descargó a través de X, donde apuntó fuertemente contra Denise.

Guille Barrios y Ramiro García Moreno (Foto: Movilpress)

GUILLERMO BARRIOS APUNTÓ CONTRA DENISE DUMAS

“Fuiste la peor conductora de LAM, ¿y tenés el tupé de reírte obscenamente de una ceremonia en donde lo que primaba era nuestro amor y la amistad?”, escribió en su cuenta de X.

Guillermo Barrios apuntó contra Denise Dumas, quien se burló de su boda: “Das pena, patética y conch…” | Créditos: Captura X Guille Barrios

Y redobló la apuesta: “Se nota que te falta no solo talento, sino que todo lo demás mencionado. Das pena Denise Dumas, patética y conch…”.