Denise Dumas tuvo una llamativa actitud al abordar uno de los temas de la semana: la boda de Guillermo Barrios con Ramiro García Moreno.
La panelista de LAM se río y no pudo contenerse. Se mantuvo tentada durante un instante, lo que pareció una falta de respeto.
Por eso, Guillermo Barrios se descargó a través de X, donde apuntó fuertemente contra Denise.
GUILLERMO BARRIOS APUNTÓ CONTRA DENISE DUMAS
“Fuiste la peor conductora de LAM, ¿y tenés el tupé de reírte obscenamente de una ceremonia en donde lo que primaba era nuestro amor y la amistad?”, escribió en su cuenta de X.
Y redobló la apuesta: “Se nota que te falta no solo talento, sino que todo lo demás mencionado. Das pena Denise Dumas, patética y conch…”.