Un momento inesperado se vivió en LAM cuando Denise Dumas lanzó un comentario picante sobre Mariela “Mimi” Alvarado que terminó escuchándose al aire y generó sorpresa en el estudio.
Todo comenzó cuando en el programa analizaron una nota en la que la novia de El Tirri contaba que estuvo cerca de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada y también mencionaba la posibilidad de volver a ser una de las “angelitas” de Ángel de Brito.
Más sobre este tema
Durante una charla en el stream Pelotuchos, Pelotuchas, a Mimi le preguntaron directamente: “¿Te llamó Ángel de Brito para ser angelita?”.
“Fui angelita. Ahora no me llamó, pero he hablado con él. No puedo firmar nada. Me voy de viaje, laboral y para ver a mi familia”, respondió ella.
Denise Dumas sobre Mimi: “Chupa bastante”
Ya en LAM, el panel comenzó a debatir las declaraciones de Mimi y su posible participación en el reality. En ese contexto, Matilda Blanco se mostró a favor de verla en el programa.
“Hubiera estado divertida en Gran Hermano”, opinó. Y Carolina Molinari contextualizó: “Ella dijo me las chuparía a todas”.
Denise Dumas, sin filtro y casi en automático, hizo un comentario que quedó expuesto porque el resto del estudio se había quedado en silencio: “Chupa bastante Mimi”.
El momento generó sorpresa en el panel y Juli Argenta reaccionó rápidamente, bajándole el tono al bocadillo sobre el alcohol de Dumas. “Sos como el Chavo”, le dijo entre risas, en referencia a cuando alguien habla justo en el momento en que todos se callan.