Un momento inesperado se vivió en LAM cuando Denise Dumas lanzó un comentario picante sobre Mariela “Mimi” Alvarado que terminó escuchándose al aire y generó sorpresa en el estudio.

Todo comenzó cuando en el programa analizaron una nota en la que la novia de El Tirri contaba que estuvo cerca de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada y también mencionaba la posibilidad de volver a ser una de las “angelitas” de Ángel de Brito.

Durante una charla en el stream Pelotuchos, Pelotuchas, a Mimi le preguntaron directamente: “¿Te llamó Ángel de Brito para ser angelita?”.

“Fui angelita. Ahora no me llamó, pero he hablado con él. No puedo firmar nada. Me voy de viaje, laboral y para ver a mi familia”, respondió ella.

Denise Dumas sobre Mimi: “Chupa bastante” (captura de América TV, LAM)

Ya en LAM, el panel comenzó a debatir las declaraciones de Mimi y su posible participación en el reality. En ese contexto, Matilda Blanco se mostró a favor de verla en el programa.

“Hubiera estado divertida en Gran Hermano”, opinó. Y Carolina Molinari contextualizó: “Ella dijo me las chuparía a todas”.

Denise Dumas, sin filtro y casi en automático, hizo un comentario que quedó expuesto porque el resto del estudio se había quedado en silencio: “Chupa bastante Mimi”.

El momento generó sorpresa en el panel y Juli Argenta reaccionó rápidamente, bajándole el tono al bocadillo sobre el alcohol de Dumas. “Sos como el Chavo”, le dijo entre risas, en referencia a cuando alguien habla justo en el momento en que todos se callan.