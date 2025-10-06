Mimi Alvarado, la explosiva novia de Luciano “El Tirri”, volvió a ser noticia y esta vez no por sus picantes declaraciones. En Infama mostraron imágenes exclusivas que la muestran in fraganti en un boliche, primero charlando muy de cerca con un joven y luego abrazada a otro dentro del lugar.

"Mirá a Mimi en un boliche hablando con un muchacho… le pide el celular, él maneja el teléfono, después se lo pasa. Cámara exclusiva de Infama”, detallaron al aire mientras el video revelaba la situación.

Pero lo más fuerte llegó después: “Vamos a otra cámara. Ahora la vemos dentro del boliche, en la barra, con otro hombre. Está abrazada, le habla al oído”, comentaron los panelistas sorprendidos.

Mimi Alvarado y Luciano El Tirri en la boda de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin. (Foto: Movilpress)

Entre risas y especulaciones, en el piso aclararon que en los boliches “es la única manera de hablar”, aunque las imágenes no dejaron de generar sospechas: “Puede ser un amigo, un primo… o capaz que tienen una pareja abierta”, cerraron.

PÍCARO COMENTARIO DE PAMPITA LUEGO DE QUE EL TIRRI LE JURARA A MIMI DE QUE NO ESTUVO CON NINGUNA OTRA MUJER EN CUATRO AÑOS

Pampita quedó impactada tras ver cómo Luciano El Tirri le juraba en un vivo a Mimi que no estuvo con otra mujer en estos cuatro años que estuvieron a distancia. En Pampita Online, la conductora confesó que no le cree al primo de Marcelo Tinelli después de que le asegurara a su novia que le fue fiel.

“Te hago una pregunta aquí en vivo, ¿en cuatro años tú no te comiste ninguna lobita por allá?”, indagó ella (en septiembre de 2021) directamente y mirándolo a los ojos al compositor, quien le contestó firmemente: “No, te juro por mi mamá, nada nada”. Respuesta que llamó la atención de la jurado de La Academia.

“Ay por la mamá, que no jure por nadie. Vamos a dejar el lugar a la duda. ¿Cuatro años de sexo virtual? Bueno, todo puede ser. Que suerte Tirri que se volvieron a encontrar, ahora hay que acostumbrarse de vuelta a la convivencia porque cuatro años dejando todo tirado, es otra persona. Les deseamos lo mejor”, sentenció Carolina Ardohain.