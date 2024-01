En Mañanísima tuvieron como invitada a Mimi por su defensa, en los medios y en la Justicia, de Juan Martino en la causa por abuso que le inició Flor Moyano. Sin embargo, la novia del Tirri se despachó con una tremenda frase para Estefi Berardi y el escándalo que vivió con Fede Bal.

“Te veo medio rara, Estefi. ¿Estás triste? Pensé que fue porque Fede Bal se había puesto de novio”.

“No me gusta la injusticia y pueden ir a ver para atrás”, empezó diciendo, para enlazarlo con la polémica de la panelista, el hijo de Carmen Barbieri y Sofía Aldrey.

“Pueden ver cuando tu hijo tenía algo con Laura cuando estaba de novio con Barby, yo fui la primera en salir a decirlo. Estaban juntos y nadie me creyó”, lanzó, mientras la conductora le daba razón y Mimi apuntaba contra Estefi.

Foto: Captura de TV

EL CORTOCIRCUITO DE MIMI CON ESTEFI BERARDI: “¿ESTÁS TRISTE PORQUE FEDE BAL SE PUSO DE NOVIO?”

“Te veo medio rara, Estefi. ¿Estás triste?”, arrojó, inesperadamente mientras la panelista negaba. “Pensé que fue porque Fede Bal se había puesto de novio”, deslizó a quemarropa.

¿La reacción de Estefi por el comentario de Mimi? “Nooo”, señaló con una sonrisa nerviosa mientras la panameña agregaba que era una broma “para romper el hielo”.

Pero no quedó ahí. Cuando Estefi defendía Flor Moyano, volvieron a tener un cortocircuito. “Permiso, yo estuve adentro dos meses. Tú no, mi amor”, la calló. “Igual te iba a hacer una pregunta, no era para que me ataques”, se quejó Estefi. ¡Uy!