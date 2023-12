El escándalo estalló cuando Angie Landaburu ganó el Martín Fierro de la Moda en la terna Mejor Influencer. Stephanie Demner, que estaba nominada, no solo se mostró en contra de que se lo dieran a ella, sino que la acusó de comprar seguidores en Instagram, actitud que indignó a Estefanía Berardi.

“La acusa a Angie de tener seguidores truchos. Y después dice que no quiere pelearse con nadie...”, expresó Estefi sobre Stephanie a través de sus stories, junto a un fragmento de una picantísima entrevista que la influencer le dio a LAM.

“Está bien que aproveche (a hablar) así tiene un par de seguidores reales. Es duro. Yo no quiero pelearme con la otra persona, no es la idea, pero es verdad que estuve muy frustrada y me sentí muy incómoda. Por eso, me levanté y me fui”, había dicho Demner en el ida y vuelta con el notero.

ESTEFANÍA BERARDI TILDÓ A STEPHANIE DEMNER DE MALA PERDEDORA

“¿Qué pensás de Stephanie Demner?”, le preguntaron a Estefi.

“Que es una mala perdedora. Competitiva. Y que no entiende que no premiaban por cantidad de seguidores”, sentenció la panelista, contundente.