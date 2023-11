El escándalo que rodea a Ángel Di María, luego de que saliera a la luz un hilo de tweets sobre una fiesta a la que habría asistido con otros futbolistas, abrió el debate sobre los “permitidos” en la pareja, tras el enojo de su esposa Jorgelina Cardoso.

En ese marco, Carmen Barbieri les preguntó a sus panelistas de Mañanísima si tienen “permitidos”. Estefi Berardi respondió que no. La conductora no le creyó y recibió un picante comentario en vivo.

EL TREMENDO EXABRUPTO DE ESTEFI BARBIERI CON CARMEN BARBIERI

Carmen Barbieri: -¿Vos tenés permitidos?

Estefi Berardi: -No, no, no.

Carmen: -Me lo decís con esa sonrisa rara.

Estefi: -No, te lo juro.

María Belén Ludueña: -No lo decís muy convencida.

Estefi: -Esta guacha mete... Yo recién arranco una relación. Nos estamos conociendo.

Carmen: -¿No se habla de este tema?

Estefi: -Sí, se habló. Hablamos de todo... Esas cosas están buenas hablarlas para saber uno en dónde se mete.

Carmen: -Majo, ¿vos tenés permitidos?

Majo Martino: -No. Ahora estoy soltera, pero cuando estoy de novia, cero permitido. Cuando me enamoro, tengo la energía puesta en esa persona.

María Belén: -Yo le creo a Majo.

Carmen: -Yo también. No le creemos a Estefi, pero a Majo sí.

Estefi: -¿Por qué no me creés a mí, boluda?

Carmen: -Nena, ¡un poco más de respeto que soy la conductora!

Estefi: -Pero ¿por qué no me creen a mí y a los demás sí? Me ofenden.

Carmen: -¡Callate, boba! (bromeó) Ya te voy a agarrar.

Estefi: -Me ofende.