Analía Franchín desató una ola de repudio en las redes sociales tras sus declaraciones en A la Barbarossa, donde opinó sobre el trágico tiroteo en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, que terminó con la vida de un alumno de 13 años que estaba izando la bandera.

Durante el debate en vivo, la panelista intentó relacionar la violencia del caso con el consumo de ciertos contenidos digitales por parte de los jóvenes. “Nosotros les estamos dando el permiso para que usen las redes sociales”, lanzó Franchín, pero la frase que encendió la bronca llegó más adelante.

Analía Franchín (captura de Telefe)

“El 90% de los adolescentes juegan al GTA”, afirmó, y describió el popular videojuego como uno en el que “se trata de matar gente” y “violar mujeres”. Además, aseguró que los menores acceden al juego falseando la fecha de nacimiento.

La conductora fue más allá y apuntó directamente contra el entorno familiar del atacante: “No le echemos la culpa a las redes sociales, ni a Facebook ni a Instagram ni nada. Los padres somos los principales culpables de todo lo que está sucediendo. Los padres”, remató.

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La reacción de los usuarios de X (ex Twitter) fue inmediata y el nombre de Analía Franchín se volvió tendencia. Cientos de usuarios la criticaron por abordar con liviandad un tema tan delicado y la acusaron de buscar un “chivo expiatorio” en los videojuegos, en vez de analizar las verdaderas causas detrás de la violencia escolar.

Uno de los mensajes más compartidos fue directo: “Pel… te dan el permiso de hablar sin saber en un programa de televisión y se ve en un minuto como no estás capacitada para tratar temas como este. Renunciá o quedate callada antes de decir semejante boludez”, escribió un usuario, reflejando el malestar generalizado.

Analía Franchín (Foto: captura Telefe)

Otros internautas remarcaron el desconocimiento técnico sobre el juego mencionado y cuestionaron que en la televisión abierta se sigan sosteniendo discursos que estigmatizan a las tecnologías y los consumos culturales de los jóvenes para explicar problemáticas complejas como la violencia armada en las escuelas. Por ahora, Analía Franchín no respondió públicamente a la ola de críticas.

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