Agosto comenzó con la suba de precios en el sector combustible y alimenticio. Georgina Barbarossa envió a Robertito Funes Ugarte a Parque Saavedra para entrevistar a los comerciantes de las ferias y se llevó una grata sorpresa con un verdulero.

La conductora de A la Barbarossa no esperó encontrarse con Oscar, comerciante que está al frente del puesto de Tito y un personaje que alegró la nota con sus chistes, piropos y buen humor.

UN VERDULERO DESCOLOCÓ A GEORGINA BARBAROSSA CON SU ALEGRE PERSONALIDAD

Oscar: -Sos más joven que en la televisión. Robertito, este es el puesto de Tito, que vende baratito. Vos que sos gracioso y simpático, te digo algo: “¿Cuál es el vino más amargo?”.

Robertito Funes Ugarte: -No conozco el vino más amargo.

Oscar: -Vino mi suegra.

Georgina Barbarossa: -Lo amo a Tito (Oscar). Me lo llevo a casa.

Oscar: -Hola Georgina, ¿cómo le va?

Clienta: -Voy a comprar zapallito y espinaca…

Oscar: -Dos paquetes de espinaca por dos mil pesos. Fresquita y hermosa como usted, señora.

Georgina: -Ay, voy a ir a comprar a lo de Tito.

Oscar: -A Georgina la conozco de la televisión. Siempre la miro. Es hermosa. Hermosa, hermosa.

Georgina: -¿Está casado?

Oscar: -Sí, hace 37 años.

Georgina: -Entonces, no. Te quiero, pero yo con señores casado no salgo. Pero me encantaría, porque me alegrarías la mañana.

