Instalada en Turquía junto a sus hijos, la China Suárez sorprendió al mostrar cómo se adaptaron a su nueva rutina escolar en Estambul.

Las imágenes que compartió en redes sociales llamaron la atención de los seguidores, quienes rápidamente identificaron la institución: se trata del The British International School of Istanbul, el mismo colegio privado al que habían asistido los hijos de Wanda Nara durante su estadía en ese país.

Cuánto cuesta el exclusivo colegio de Estambul al que asisten los hijos de la China Suárez | Créditos: instagram @sangrejaponesa

CUÁNTO CUESTA EL COLEGIO AL QUE VAN LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ

Este instituto se presenta como uno de los más prestigiosos de la región, con un perfil internacional que resalta la diversidad cultural y el respeto por distintas creencias y valores.

Sin embargo, un detalle genera controversia: en su página oficial aclara que no acepta estudiantes turcos, debido a regulaciones del propio Ministerio de Educación local.

Cuánto cuesta el exclusivo colegio de Estambul al que asisten los hijos de la China Suárez | Créditos: captura web

En cuanto a los costos, la matrícula está muy por encima de la media. Las cuotas anuales oscilan entre 18.150 y 49.050 dólares, dependiendo del nivel educativo, que va desde jardín de infantes hasta la secundaria. Para quienes prefieran abonar de manera fraccionada, la institución ofrece pagos trimestrales que varían entre 6.050 y 16.350 dólares.

A esos valores se suman otros gastos administrativos. La tarifa de solicitud tiene un costo de 1.250 dólares, mientras que la inscripción inicial es de 5.500 dólares, un monto que se paga una sola vez al ingresar.