Ramón “Palito” Ortega vivió una noche cargada de emoción y aplausos. El icónico cantante, compositor y productor argentino fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura en una gala especial que reunió a familiares, amigos y grandes figuras del espectáculo.
La ceremonia se llevó a cabo en un teatro porteño, donde el público ovacionó de pie al artista que marcó a varias generaciones con sus canciones y su historia de vida. “No me iba a rendir nunca. Siempre soñé con esto, pero nunca imaginé que iba a vivirlo de esta manera”, confesó”, aseguró Ortega, con la voz quebrada por la emoción, al recibir el galardón.
En el evento estuvieron su esposa, Evangelina Salazar, sus hijos, Emanuel, acompañado por Julieta Prandi, Sebastián, sin Valentina Zenere, Luis, Rosario y Martín, quien estuvo con problemas de salud y tras su recuperación dijo presente. En el caso de Julieta, no pudo asistir por cuestiones laborales.
También estuieron sus nietos y Luciana Salazar con Matilda, entre otras figuras del espectáculo. el Secretario de Cultura de la Nación Argentina,Leonardo Cifelli, fue quien le entregó la distinción y todo fue emoción.
LAS FOTOS DEL HOMENAJE A PALITO ORTEGA
Fotos: Movilpress.