Ramón “Palito” Ortega vivió una noche cargada de emoción y aplausos. El icónico cantante, compositor y productor argentino fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura en una gala especial que reunió a familiares, amigos y grandes figuras del espectáculo.

La ceremonia se llevó a cabo en un teatro porteño, donde el público ovacionó de pie al artista que marcó a varias generaciones con sus canciones y su historia de vida. “No me iba a rendir nunca. Siempre soñé con esto, pero nunca imaginé que iba a vivirlo de esta manera”, confesó”, aseguró Ortega, con la voz quebrada por la emoción, al recibir el galardón.

Palito Ortega en su homenaje (Foto: Movilpress).

En el evento estuvieron su esposa, Evangelina Salazar, sus hijos, Emanuel, acompañado por Julieta Prandi, Sebastián, sin Valentina Zenere, Luis, Rosario y Martín, quien estuvo con problemas de salud y tras su recuperación dijo presente. En el caso de Julieta, no pudo asistir por cuestiones laborales.

Evangelina Salazar acompañó a Palito Ortega en su homenaje (Foto: Movilpress).

También estuieron sus nietos y Luciana Salazar con Matilda, entre otras figuras del espectáculo. el Secretario de Cultura de la Nación Argentina,Leonardo Cifelli, fue quien le entregó la distinción y todo fue emoción.

LAS FOTOS DEL HOMENAJE A PALITO ORTEGA

