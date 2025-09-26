En Puro Show dieron a conocer la información de la separación de Mario Guerci y Camila Cavallo tras tres años juntos de forma consecutiva con idas y vueltas en la relación y fue él mismo quien lo confirmó al programa.

“Ya se habían separado a principio de este año, lo contamos acá, se separaron ahora de nuevo después de tres años de relación”, contó Carolina Molinari en el programa matutino de eltrece.

La última publicación de Mario Guerci y Camila Cavallo (Foto: Instagram/@camilacavallo).

En sus redes sociales, la última postal que la modelo compartió con el actor fue en julio pasado y desde entonces se ha dedicado a hacer publicaciones de su hija y su trabajo. En el caso de Mario también.

ASÍ CONFIRMÓ MARIO GUERCI SU SEPARACIÓN DE CAMILA CAVALLO

En el programa de Pampito y Matías Vázquez, Mario Guerci confirmó la separación de Camila Cavallo. “Me llegó el rumor de que habrían cortado vínculo con Camila”, le preguntó el notero.

Mario Guerci confirmó a Puro Show su separación de Camila Cavallo (Foto: captura de eltrece).

Fue entonces cuando el actor dijo: “Así es, sí, por supuesto que estoy triste. Me parece que no es de buen gusto que yo haga declaraciones, porque son cosas personales, pero en todo caso le dejo la prioridad o el derecho que ella lo haga”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.