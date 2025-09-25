El relato de Valentino (19) sobre lo que asegura haber padecido de manos de Ulises Jaitt fue estremecedor, y luego de que el hijo menor contara que denunció a su tío por violencia familiar, el hermano de Natacha Jaitt rompió el silencio ante Ciudad.

“No voy a hablar del tema por respeto a mi hermana Natacha”, afirmó el periodista.

Luego agregó: “Le deseo lo mejor a mi sobrino”.

Valentino reveló cómo sufrió la violencia de parte de su tío, Ulises Jaitt.

Consultado sobre la veracidad de las declaraciones de Valentino, Ulises insistió: “Ya di mi respuesta”.

La denuncia de Valentino contra Ulises, el hermano de Natacha Jaitt

En la entrevista con Fernanda Iglesias en la que hizo catarsis, Valentino contó que la agresividad de Ulises arrancó a sus ocho años, con Natacha en vida, pero que se intensificó tras quedar huerfano a poco de cumplir los 13.