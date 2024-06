Pasaron más de cinco años desde la confusa muerte de Natacha Jaitt, y con sus flamantes 18 años rompió el silencio Valentino, el hijo menor de la modelo, fruto de su relación con el actor Adrián Yospe, quien a su vez falleció en 2011.

Emocionado, el joven recordó que “ella era muy buena cocinando” y que “era una madre excelente”.

Ahí, Valentino compartió su significativo sueño: “Yo estaba en una montaña, habían un montón de personas a los costados, y me acuerdo que ella estaba en frente mío a lo lejos con los brazos abiertos y a mí no me importó”.

Valentino Jaitt

“Creo que estaba andando en patineta, la dejo la patineta y me voy corriendo a abrazarla. No me dice nada. Me mira, me abraza y me despierto llorando”.

“Tengo otros sueños donde ella toca la puerta de mi casa y vuelve y nunca había pasado nada”, se resignó en A la Tarde, junto a su tío Ulises Jaitt.

Valentino hace unos años junto a su mamá, Natacha Jaitt. (Foto: Captura América)

Además contó cómo se enteró de la tragedia: “Yo estaba en la casa de unos amigos de la primaria, no tenía el acceso a mi celular el día del fallecimiento. Ulises se había comunicado con los padres de mis amigos para que no me lo muestren así yo no me enteraba hasta que él me lo cuente”.

“Yo ya me había desgarrado, no creía que era real yo lo negaba totalmente, yo pensé que era una mentira”, enfatizó.

La muerte de Natacha Jaitt sigue generando dudas.

CÓMO FUE EL ÚLTIMO DIÁLOGO DE VALENTINO CON SU MAMÁ, NATACHA JAITT

“Esa noche fatídica yo hablé con ella, y fui el último que la vio”, afirmó.

“Yo había llegado a la casa de mi amigo. Me dijo antes de salir ‘yo voy a irme a trabajar, pasar la noche en la casa de Gonzalo y avísame cuando llegues’. Me olvidé, no le avisé. Entonces, en un momento digo, pará, tengo una madre. Me fijo en el celular, ahí me caga pedos”.

Valentino contó cómo fué su charla con su mamá, Natacha Jaitt, la madrugada de su confusa muerte.

Natacha: -Acordate, me tenés que avisar porque me preocupo.

Valentino: -Perdón, mami, estoy con Gonzalo, estamos pasando bien.

Natacha: -Bueno, cuídate, nos vemos mañana, te amo.

Valentino: -Yo también, mucho más.