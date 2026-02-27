La continuidad de Laurita Fernández en el nueve volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una serie de versiones que ponen en duda su regreso al frente de Bienvenidos a Ganar.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien expuso detalles de la interna que atraviesa la conductora mientras se encuentra realizando temporada teatral.

Durante su ciclo digital Mitre Live, el comunicador sorprendió al compartir lo que definió como un dato sensible sobre el futuro laboral de Laurita Fernández.

“Quiero abrir el programa de hoy con un fuerte rumor que sale de las entrañas de el nueve y tiene que ver con un futuro que corre riesgo de una conductora. Estoy hablando de Laurita Fernández que no tiene su contrato firmado pero está hablado de palabra”, aseguró.

Laurita Fernández no tiene asegurada su continuidad en El Nueve: “Su contrato no está firmado”. (Foto: Instagram/@holasoylaurita)

¿LAURITA FERNÁNDEZ SIGUE EN EL NUEVE?

La bailarina y actriz se había alejado temporalmente del programa de entretenimientos durante el verano para protagonizar la obra La Cena de los Tontos en Mar del Plata. Su ausencia abrió un escenario inesperado en la pantalla del canal, donde su reemplazo obtuvo resultados que encendieron las alarmas.

Etchegoyen profundizó sobre los motivos que explicarían las dudas de las autoridades. “Lo que me cuentan desde adentro del canal es que hay tres ítems que hoy hacen dudar sobre la continuidad de la presentadora que se encuentra haciendo temporada de teatro en Mar del Plata”, explicó.

“Laurita quiere cambiar el formato del programa y ni en el canal ni en la productora Kuarzo quieren hacer eso porque les está yendo muy bien con este formato. Laurita no tiene firmado su contrato me dicen. La realidad es que Hernán Drago la está rompiendo en la conducción”, agregó el periodista.

A ello agregó: “Ayer Hernán en un momento superó a el trece y se ubicó segundo en la franja detrás de Telefe que es insuperable. Me decían que Laurita no había podido conseguir eso y que a esta hora está el interrogante planteado”.

“Todo esto se suma a que Laurita dijo el año pasado que sentía que su ciclo estaba cumplido en el canal. En aquel momento habló con Intrusos, dijo eso y las autoridades del canal se enteraron viendo la tele y no cayó bien. Está en duda el regreso y los interrogantes son enormes”, concluyó.