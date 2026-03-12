El noviazgo de Laurita Fernández con Matías Busquet avanza firme, y el jueves por la mañana el polista un paso fundamental cuando compartió la primera foto juntos a través de Instagram Stories.

Con una sonrisa desbordante, la protagonista de La Cena de los Tontos apareció a “cococho” del polista al borde de una playa. ¿Será una vieja postal de Mar del Plata del momento en que estaba de temporada en el teatro Neptuno?

Lo cierto es que se trata de una romántica postal que él publicó desde su cuenta privada, y que luego Laurita replicó en su perfil donde tiene casi 5.000.000 de seguidores.

Laurita Fernández y Matías Busquet. (Foto: instagram.com/holasoylaurita/)

El futuro laboral de Laurita Fernández

Por otra parte, en un posteo previo Lauria Fernández indagó entre sus seguidores si se sumarían a unas clases de fitness que daría de forma virtual.

Laurita Fernández se lanzaría como profesora de fitness a través de sus redes.

En plenas vacaciones, sonaba como posible conductora de La Peña de Morfi ya que en Bienvenidos a Ganar se instaló Hernán Drago como presentador, y no tendría lugar para el regreso.