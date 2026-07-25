La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para la mesaza de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha con sus invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2026

El sábado 25 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al reconocido actor Benjamín Vicuña.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 25 de julio del 2026 (Foto: @lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el periodista deportivo Gustavo López, la conductora de televisión Karina Mazzocco y el productor teatral José María Muscari.

PICHU STRANEO REVELÓ SU VERDADERO NOMBRE Y SORPRENDIÓ A MIRTHA LEGRAND: “PARECE DE TELENOVELA”

Pichu Straneo estuvo en el programa de Mirtha Legrand y dejó a todos sin palabras al revelar el nombre que figura en su documento de identidad y la curiosa tradición familiar que lo acompaña.

La propia conductora no pudo evitar bromear sobre el asunto y calificó el nombre de pila del comediante como digno de una telenovela. “Me llamo Óscar Fernando“, confesó Straneo, entre risas. La reacción de la conductora de La Noche de Mirtha fue inmediata: “Óscar Fernando parece de novela, es de teleteatro”.

Mirtha Legrand y Pichu Straneo (Foto: captura eltrece)

El humorista aprovechó para contar que en su familia era habitual sumar varios nombres, una costumbre muy uruguaya según relató. “Mi viejo se llamaba Juan Óscar Nelson, ¿para qué? Para que le digan Pocho; mi tío se llamaba Juan Víctor Washington”, recordó, generando carcajadas en la mesa.

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