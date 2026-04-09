Este miércoles Pepe Ochoa y Laura Ubfal revelaron en LAM que Charlotte Caniggia y Roberto Storino habrían puesto fin a su relación después de ocho años juntos. La pareja, que siempre mantuvo un perfil bajo y lejos de los escándalos mediáticos, quedó envuelta en un torbellino de rumores, versiones cruzadas y hasta desmentidas en vivo.

La bomba la tiró primero Ochoa, quien aseguró que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se separó de su novio. Charlotte, fiel a su estilo, no tardó en confirmar la información a través de una conversación en Instagram con periodista ajeno a LAM, aunque dejó en claro que “no hay terceros” en la historia.

Roberto Storino y Charlotte Caniggia (Foto: Instagram @chcaniggia_n)

Mientras la noticia explotaba en los medios, Laura Ubfal sumó más confusión al contar que habló con el mánager de Charlotte, Fabián Esperón, quien le aseguró que la pareja estaba de vacaciones en Maldivas y negó cualquier crisis. Sin embargo, el mensaje de la propia Charlotte aseguraba que la ruptura era real.

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La versión cobró más relevancia cuando Karina Iavícoli aportó un detalle picante: “Antes de que ella viajara, estuvo buscando departamentos en la zona de Canning para mudarse sola. Es verdad lo que dice Pepe porque antes del viaje se los vio discutiendo muy mal en una estación de servicio en Cañuelas”, relató la panelista.

Foto: Instagram

En medio del revuelo, Roberto Storino decidió romper el silencio y se comunicó con Diego Moranzoni para dar su versión. “Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina… Mentira cómo vamos a estar separados”, lanzó con ironía. Charlotte, que estaba a su lado, también intervino en el audio para negar la ruptura: “¿Qué están diciendo, qué está pasando por allá?”, preguntó sorprendida.

Desde que se conocieron, Charlotte y Roberto eligieron mantener su relación lejos de los flashes. Él, ajeno al mundo mediático, siempre la acompañó en sus proyectos y hasta estuvo presente en el Bailando. Sin embargo, las peleas y los rumores de crisis nunca dejaron de rondar.

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