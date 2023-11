En medio de la conflictiva relación que mantiene con Mariana Nannis y el tenso vínculo con Claudio Caniggia, Charlotte Caniggia tiene en su novio Roberto Storino Landi un gran apoyo.

“Roberto me cuida muy bien. Es muy bueno conmigo”, destacó la participante de Bailando 2023 en Implacables, mientras recordaba el inicio de su romance y cómo rápidamente apostaron por convivir.

“Hace cuatro años estamos juntos. A pleno. Desde el primer momento convivimos, desde el primer mes”, aseguró, mientras destacaba su rol.

LA REACCIÓN DE CHARLOTTE CANIGGIA Y MELODY LUZ AL SUPUESTO ENCUENTRO DE MARIANA NANNIS CON ALEX

Charlotte Caniggia y Melody Luz reaccionaron sorprendidas a la foto que Mariana Nannis compartió en sus redes sociales, en la que dio a entender que tuvo un reencuentro con Alex Caniggia y lo desmintieron categóricamente.

“Me alegré mirando las redes sociales cuando vi que tu mamá se juntó con tu hermano”, le dijo Marcelo Tinelli a la influencer y ella, sin entender, dijo: “¿Quién? No, no se juntó todavía, no. Ojalá puedan estar bien pronto”.

“Ah, pero esa es la foto que yo vi”, le explicó el conductor del Bailando y bailarina y pareja del emperador aseguró: “No, es vieja esa foto”. “Quizás lo extraña, es complicado”, comentó al final Charlotte.