Fiel a su sinceridad, Charlotte Caniggia abrió su corazón en la pista de Bailando 2023 y dio detalles de cómo le afecta que los medios le pregunten por cuestiones relacionadas a sus padres, Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“Ya estoy hinchada los huevos, Marcelo. Me pone mal porque siempre que vengo acá la paso mal. Acá, en la pista, la paso bien; pero salgo y tengo a muchos periodistas diciéndome ‘¿qué onda tu mamá?’, ‘¿y tu papá?’, ‘¿se separaron?’. Y siempre hay una historia nueva”, comenzó diciendo la participante del certamen al conductor.

“Eso me produce ansiedad y me pongo triste en mi casa. A los periodistas no les digo nada porque se lo toman mal, ¿qué les voy a decir? Tenés que dar la nota de la mejor manera, queda mal esquivar. Tenés que ser amable, cordial y darles la nota; pero a veces, uno se pone mal porque son temas familiares y no siempre tenés ganas de hablar de esas cosas”, agregó.

Y cerró, sincera: “Son como problemas de ellos y como yo no tengo problemas, por suerte, y estoy como tranquila, me afecta tener que cargar con problemas de mis papás. Todo el tiempo me vienen a preguntar a mí y todas las semanas es un capítulo nuevo”.

EL TREMENDO MOMENTO DE TENSIÓN ENTRE CHARLOTTE CANIGGIA Y COTI ROMERO EN BAILANDO 2023

Luego de que se decidiera que el próximo nominado de Bailando 2023 salga de la decisión de los participantes, cada uno eligió una pareja y dio sus motivos. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión de la noche llegó cuando Charlotte Caniggia se dirigió a Coti Romero.

“Esto es simple. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa”, lanzó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin dar a conocer el nombre de la persona que quiere que esté a un paso de irse del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Luego, la joven se dirigió al conductor: “Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo, y era una falsa total. Una re falsa era”, lanzó sin filtro. Y cerró, develando el misterio: “Yo voy a votar a la falsa de Coti Romero. ¡Sacando la careta!”.