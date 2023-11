Con visible dolor, pero con determinación, Charlotte Caniggia habló de la mala relación que tiene con sus padres, Claudio Paul y Mariana Nannis, a cuatro años de la escandalosa separación.

En ese marco, la actual participante de Bailando 2023 reveló el verdadero motivo por el que su madre está en pie de guerra con su exmarido y con ella. Mariana Nannis también está distanciada de su otro hijo Alex Caniggia.

“Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, la felicité por el día y me trató un poco mal. No quiero tener relación con ella. El problema es de ella”, le dijo Charlotte al notero de Intrusos.

El cambio de parecer de la joven llamó poderosamente la atención porque en notas anteriores había expresado su deseo de recomponer el vínculo familiar.

EL MOTIVO POR EL QUE MARIANA NANNIS ESTÁ EN PIE DE GUERRA CON CLAUDIO PAUL CANIGGIA

En 2019, el matrimonio de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia llegó escandalosamente a su final. La mediática no solo acusó al exfutbolista de serle infiel, también lo llevó a la Justicia por presunta violencia de genero.

A cuatro años de la conflictiva ruptura y de la desintegración familiar, Charlotte reveló en Intrusos cuál presume que sería el motivo de la furia de su madre, tanto con ella como con su hermano Alex.

“Estará enojada por el divorcio, porque sigue con ese tema. No le han dado su parte y creo que eso le afecta bastante”, expuso la participante de Bailando 2023.

Seria, Charlotte argumentó: “Nosotros somos los hijos. No tenemos la culpa. Ella tendría que enojarse con su exmarido. Ellos fueron los que se casaron. Si se separaron, problema de ellos. Nosotros como hijos no tenemos el problema”.

“Mi papá cambió un poquito su forma de ser, pero ambos meten a los hijos. Es mejor no tener relación con padres así”, sentenció Charlotte Caniggia, tomando una contundente distancia de sus padres.