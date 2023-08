A cuatro años del escandaloso divorcio de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Charlotte Caniggia habló con visible dolor de la distante relación que hoy tiene con sus progenitores.

Incluso reveló que sus padres no conocen a Venezia, la hija recién nacida de Alex Caniggia y Melody Luz.

“Estoy muy bien como tía. Compré mucha ropa de bebé. Cuando Melo estaba embarazada le dije que iba a ser nena y fue nena”, dijo la joven mediática en nota con Intrusos, con una enorme sonrisa.

“A mí me encantaría ser mamá, quizás el año que viene. Está en mis planes. Como máximo a mis 32 años, y tengo 30″, agregó Charlotte.

Acto seguido, cuando el notero Rafa Juli le consultó por su relación con Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, la influencer se puso seria y contestó: “Con mis padres no hablo mucho, pero ahí andan”.

“No me hablo con mis padres. Ellos tomaron distancia. Éramos una súper familia perfecta, pero las cosas cambian”.

Ahondando sobre los vínculos familiares, el cronista de América le retrucó: “¿Cómo tomó Mariana tener una nieta y ser abuela?”.

Con angustia, Charlotte respondió: “No sé. Habría que preguntarle a ella. No hablo ni con mi madre ni con mi padre. No te podría contestar esta pregunta”.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ CON DOLOR DE LA DISTANCIA QUE MANTIENE CON SUS PADRES

Con adultez y seriedad, Charlotte Caniggia expresó su voluntad de recomponer la relación con sus padres y argumentó por qué actualmente no tiene contacto con ellos.

“Ellos tomaron distancia y yo, como hija, creo que no hablar de ellos es lo mejor que puedo hacer, hasta que se acomoden las cosas y hablemos. Va a tomar un tiempo eso”, dijo.

“No puedo quejarme, fueron excelentes padres. Nos dieron la mejor educación”, reconoció Charlotte.

Y continuó: “Éramos una súper familia perfecta, increíble. Pero las cosas cambian y, a veces, los padres toman otro camino. Se divorcian”.

“¿Con el divorcio empezó un poco la desintegración familiar?”, le consultó el notero, en alusión a la conflictiva separación, a principios de 2019 y tras 25 años de matrimonio.

Con dolor, Charlotte concluyó: “Así es. Los hijos no tienen nada que ver cuando los padres se separan. Son los hijos. Quizás los padres no entienden eso. En mi caso me estaría pasando esto”.