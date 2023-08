En LAM se trató el tema del enfrentamiento que mantienen Alex Caniggia con su padre, Claudio Caniggia, y en medio de esa charla Yanina Latorre recordó las graves amenazas que el exjugador le dedicó por intermedio de su marido, Diego Latorre.

“Un día Caniggia lo llamó a Diego y le dijo ‘si no la cagás a trompadas vos, la cago a trompadas yo’”.

“No es por bancar a Caniggia padre, con el que no nos llevamos bien y de hecho ha amenazado con matarme un montón de veces”, empezó diciendo la panelista, sorprendiendo a todos en el ciclo.

“Un día lo llamó a Diego y le dijo ‘si no la cagás a trompadas vos, la cago a trompadas yo’”, lanzó, contra el exmarido de Mariana Nannis, hoy enfrentados en una batalla judicial y con acusaciones de violencia de género.

Foto: Captura de TV

YANINA LATORRE ACUSÓ A CLAUDIO CANIGGIA DE AMENAZARLA

“Diego no es mi dueño, pero si tenés un tema conmigo me llamás y vemos. Cada uno que le pasa algo, lo llama a Diego y él no tiene idea de nada de lo que pasa acá”, aseveró, mientras comparaba la actitud del Pájaro con la de Diego Maradona.

“Maradona cuando se calentaba me llamaba a mí, no a Diego”, contó.

“Caniggia lo llamó a Diego y le dijo ‘vamos a arreglarlo entre hombres’. ¿Qué ‘entre hombres’, boludo, si yo te nombre?”, aseveró, sobre la grave situación.