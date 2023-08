Yanina Latorre (54) aprovecha la tranquilidad de sus mañanas para hacer videos en vivo desde su casa sobre diversos temas entre los que destacan belleza, salud, chimentos y, por supuesto, política, y este domingo salió a protestar por el “Día de las infancias”.

En 2020, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) propuso que el “Día del Niño” pase a llamarse oficialmente “Día de las Infancias” para resaltar la diversidad de los nenes de Argentina, pero a la panelista, que se refirió así por sus primeros 50 años, le pareció una pésima idea.

Yanina Latorre (Foto: Instagram @yanilatorre)

“Es el Día de Niño hoy. Estoy podrida del Día de la Infancia, el Día de la Niñez... ¿Por qué quieren cambiar todo? ¿Por qué hay tres, cuatro, cinco o siete pelotu... disruptivos que se creen ‘no, por el Día de la Niñez, de la Infancia’ El Día del Niño, loco, no me cambien todo”, dijo, con su particular estilo.

Leé más:

Yanina Latorre contó cómo está su salud, tras descompensarse en LAM: “Sentí que me moría del dolor”

YANINA LATORRE EXPLOTÓ EN SUS REDES SOCIALES CONTRA EL “DÍA LAS INFANCIAS”

“Ahora qué complejo hay entre Día de la Infancia, el Día de la Niñez o Día del Niño. La por... del jodido que le cambia el nombre a todo. Me calenté. Bueno, era eso lo que quería decir, basta de perder el tiempo con bolud...”, agregó.

No es la primera vez que la panelista sale a protestar en sus redes sociales a raíz de los cambios que se fueron instaurando en los últimos años. En marzo salió a criticar el Día de la memoria, que se convirtió en feriado nacional en 2002, que cae todos los 24 de ese mes y coincide con su cumpleaños.

Yanina Latorre (Foto: Instagram @yanilatorre)

“El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado. Y yo no nací en un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¿Cristina, qué hiciste?”, explotó la panelista de LAM, fiel a su estilo.

Leé más:

Nancy Pazos fulminó a Yanina Latorre por cuestionar el Día de la memoria: “Patéticamente tilinga”