El miércoles pasado, Yanina Latorre se retiró de LAM por un malestar de salud que le impidió concluir con el programa.

“Yanina que se descompensó un poquito por eso está libre su sillón. Le bajó la presión. Ella andaba mal del estómago”, informó Ángel de Brito, aportando tranquilidad ante la repentina ausencia de su panelista.

“Creo que me intoxiqué. Fui a un restaurante, comí un salmón, que creo que no me cayó bien”.

Al día siguen, Latorre se reincorporó a LAM y dio detalles de su fuerte malestar y detalló la posible causa.

YANINA LATORRE HABLÓ DE SU SALUD TRAS DESCOMPENSARSE EN LAM

Luego, detalló: “Yo venía con una sinusitis. Desde que me pasó lo del oído, el año pasado, me quedó algo crónico y cada vez que me resfrío se me va al oído. Entonces, empiezo con la misma batería de medicamentos que el año pasado, que son fuertes, y no tomé el protector gástrico”.

“Fui a almorzar a un restaurante en Palermo y me comí un salmón, que creo que no me cayó bien”, argumentó la panelista.

Acto seguido, Yanina describió cómo continuó su día hasta el fuerte malestar que sintió a la noche, en pleno programa.

“A la tarde, yo estaba en la radio, y ya me sentía pesada. Después, antes de venir al programa, me tomé un cafecito con vos (Ángel) y ese cafecito me mató. Yo venía cargada y el café te mata cuando estás mal de la panza”, contó.

“Sentí que me moría. Tenía como chuchos, como baja la presión, pero del dolor. Me quería desmayar”.

“Vine al programa y ya me sentía mal. Las chicas me dieron una buscapina”, continuó Yanina.

“La primera hora y pico estaba bien. Pero de repente, me quedé callada, muda, raro en mí, y sentí que me moría. Tenía como chuchos, como baja la presión, pero del dolor”, afirmó.

“En el corte Pepe (Ochoa, productor) me llevó a casa. Me quería desmayar. No podía más del dolor”, agregó Latorre.

Y concluyó: “No tengo gastroenteritis, diarrea, nada. Fue como una gran intoxicación. Hoy dormí todo el día. Pero no estoy mal, estoy bien”.