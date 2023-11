En más de una oportunidad, Charlotte Caniggia expresó su inmensa angustia por sentir lejos a su mamá, Mariana Nannis, y a su papá, Claudio Paul Caniggia. En medio de la batalla mediática y judicial entre la expareja, la hija de ambos dejó en claro que le encantaría que volvieran a acercarse a ella.

Luego de haber abierto su corazón en la pista del Bailando 2023, finalmente, Mariana y Claudio Paul se pusieron en contacto con su hija. Muy contenta, la modelo charló con Caras sobre este “acercamiento” y remarcó que sueña con volver a reencontrarse con sus padres para pasar tiempo en familia.

“Pude charlar con los dos y cruzar mensajes, pero no es que digo ‘bueno, los voy a ver’. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento. Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo”.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DEL ENCUENTRO ENTRE SU PAPÁ Y SU SOBRINA

Antes de cerrar, Charlotte reflexionó sobre el encuentro de Claudio Paul con Venezia, la hija de Alexander y Melody Luz.

“Yo no estuve presente, pero supongo que fue muy lindo. Ojalá mi mamá también pueda conocerla. Hay que tratar de mejorar el vínculo aunque estén separados. La bebé no tiene nada que ver. Fue positivo para la familia que mi papá la conociera. Me alegró”, se sinceró Charlotte.