Cada vez que Charlotte Caniggia habla de los conflictos familiares desaparece la alegría de su rostro, como ahora que le preguntaron por la fuerte pelea de su mamá, Mariana Nannis, con su mellizo, Alexander.

“Mi familia es muy pública. Todo el mundo opina, critica, pero no está bueno criticar. Primero hay que mirarse uno sus problemas”, empezó en una nota con Intrusos.

Entonces, aclaró: “No me resbala todo. Pareciera que sí. Este no es un medio fácil”.

Ahí, la participante del Bailando 2023 eludió explayarse sobre la discusión de su hermano Alex con su mamá, a raíz del desalojo del departamento donde vivía con su cuñada a días de ser tía.

Tras mantener que no habla ni con su padre, Claudio Paul Caniggia, ni con su madre, Charlotte enfatizó que no va a “ventilar nada de la familia” porque “todos tenemos problemas en casa, se hacen los que no y eso la está molestando un montón”.

CHARLOTTE CANIGGIA REFLEXIONÓ SOBRE MARIANA NANNIS Y CLAUDIO CANIGGIA

Por otra parte, Charlotte Caniggia ironizó con que “la gente vive confundida”, pero exclamó: “Saben quiénes somos. Pibes buenos, criados bien”.

“Mis papás son excelentes personas. La gente nos banca”, concluyó Charlotte Caniggia pese a que no dialoga ni con Claudio Paul Caniggia ni con Mariana Nannis.