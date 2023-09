La fuerte interna de Mariana Nannis con sus tres propios hijos, Alex, Alexander y Charlotte Caniggia se reavivó tras la honestidad brutal de la melliza, y levantó temperatura con las duras declaraciones de una amiga íntima de la familia.

“Mariana no está..., nada le viene bien. Se pelea con todo el mundo”, arremetió una tía del corazón de la participante del Bailando 2023.

En una entrevista con LAM, la mujer lamentó la hostilidad de Nannis: “Teniendo estos hijos tan divinos que tiene… No sé por qué se pelea…”.

“Con la mamá no estoy hablando porque yo no me quise meter en el tema del divorcio. No tomé partido por ninguno”, aseguró la empresaria que conoce a Mariana Nannis desde que estaba su madre estaba embarazada de sus tres hijos.

“Mi abuela era amiga de la abuela de Mariana, mi madre de la mamá de Mariana, yo vi a la mamá de Mariana embarazada de ella, y a Mariana Nannis embarazada de los chicos”, precisó.

LA TÍA DE CHARLOTTE CANIGGIA ELOGIÓ A LA HIJA DE MARIANA NANNIS Y CLAUDIO CANIGGIA

“Charlotte es súper espiritual, amorosa. Salió de esos padres, amorosos. No ahora”, enfatizó.

Entonces, justificó su cercanía: “A Charlotte la tengo siempre en casa, yo soy su familia en este momento. Su la que la manda a ensayar y le digo que la vida hay que ganársela, que vaya a laburar. Este año está mucho más entusiasta.”.

Al final, la tía del corazón de Charlotte Caniggia lanzó una picante reflexión en alusión a Mariana Nannis: “Hay gente que tiene todo ser feliz y no puede. Algo pasa”.