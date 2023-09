En su debut en la pista del Bailando 2023, la participante Charlotte Caniggia habló a corazón abierto sobre su conflicto familiar con su papá, Claudio Paul Caniggia, y con su mamá, Mariana Nannis. Muy triste, contó que lamenta que sus padres se hayan distanciado de ella desde hace tiempo.

“Todo anda muy mal en la familia, no me bloquearon pero creo que todos en la familia son un desastre. No somos la familia Ingalls, son unos chantas los que pintan las familias ideales. Mi familia es muy pública, pero yo estoy acostumbrada. No hay un conflicto exacto, mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, ese es el problema. Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años”, reflexionó.

Acto seguido, remarcó que aunque le duele que Claudio Paul y Mariana no se interesen en su vida, ella está dispuesta a dar el paso para sanar la relación. “Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija, estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, concluyó, sincera y visiblemente afectada.

CHARLOTTE CANIGGIA SE INDIGNÓ POR TENER QUE DECLARAR ANTE LA JUSTICIA

“Esto es todo un circo”, enfatizó.

Y continuó: “Están armando circo al pe…, chicos. Hay cosas más importantes que irme a buscar a mí”.

Entonces, se despegó de Fernando Pérez Algaba: “No lo conocía. Lo vi tres veces en mi vida”.

De todas formas, reconoció que el empresario era amigo de su novio, Roberto Storino Landi: “Pero hace años que no sabemos nada. Me parece una ridiculez. Era amigo de la pareja, pero hace años que no lo vemos. Por eso me parece ridículo que me estén citando porque soy una persona pública”.

“No les porque no tengo nada que contarles. No hay nada”, se disculpó Charlotte Caniggia con la prensa.