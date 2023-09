Mientras el proceso judicial contra su ex, Claudio Paul Caniggia, sigue adelante, Mariana Nannis sufrió dos reveses en una sola tarde ya que tanto sus hijos Alex y Charlotte, como también su amiga íntima Soraya la dejaron librada a sus suerte.

Pero mientras que todo indica que los mellizos apuntan a una reconciliación con su padre tras años de distanciamiento, la segunda fulminó a la mediática con un audio que le envió a Luis Ventura en vivo desde su residencia en Zurich.

Mariana Nannis no estaría atravesando un gran momento (Foto: captura América)

Lejos quedaron los tiempos en los que Soraya mantenía largas discusiones con paneles de todo tipo afirmando que Nannis “fue abusada psíquica y fìsicamente por Caniggia”, tal como dejó en claro con el mensaje que el panelista de A la tarde dejó oír en vivo.

EL MENSAJE DE LA MEJOR AMIGA DE MARIANA NANNIS QUE LA DEJÓ MUY MAL PARADA EN MEDIO DEL JUICIO CON CLAUDIO PAUL CANIGGIA

“Caniggia y Mariana dejan debiendo en los mejores hoteles. Mariana nunca estuvo en la Argentina, nunca. Apenas puede salir de su casa”, se pudo escuchar en el aire de A la tarde desde el celular de Luis Ventura.

“Él no tiene tanta plata como ella piensa. Bueno, que viva en una fantasía. Según (Jacobo) Winograd, Burlando (exabogado de Claudio Paul) está desesperado porque no está viendo un peso de Caniggia”, agregó, en referencia a la situación económica de Caniggia, pese a que Nannis asegura que el ex futbolista fugó dinero para no repartirlo en la separación.

Mariana Nannis declarará por Zoom en la causa Parques Eólicos porque está en el exterior

“Es muy común en ellos, tanto de Caniggia como de Mariana. Han dejado debiendo en hoteles... ella no es la misma. Se viene una gorda de verdad. Ella apenas puede salir de la casa. Tiene fobias, tiene un montón de problemas, y no puede dejar esa casa sola con el hermano que no está bien. Así que hay unos problemas terribles. Yo me estoy abriendo porque es una locura todo esto”, cerró Soraya desde su casa de Suiza.

