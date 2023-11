Los sentimientos de Charlotte Caniggia hacia Constanza Coti Romero son tan brutales como genuinos, y los expuso sin filtros en vivo ante la cándida sonrisa de la correntina, que luego la picanteó al hueso y la dejó muda.

“No la soporto”, exclamó la melliza de Alexander Caniggia ante la intriga de Marcelo Tinelli.

Luego, la participante de Bailando 2023 justificó su voto negativo hacia la ex Gran Hermano 2022: “Es una mujer mala. No la quiero, es bardera, me mandó al frente. Le hice la cruz”

De todas formas, la elección de Charlotte Caniggia de Coti Romero como destinataria de su voto negativo además tuvo una racionalidad estratégica: “No quiero hacer más enemigos acá”.

LA REACCIÓN DE COTI ROMERO AL VOTO NEGATIVO DE CHARLOTTE CANIGGIA

A pesar de que Charlotte Caniggia la tomó de punto, Constanza Coti Romero no le pagó con la misma moneda, ya que fue contra Anita Martínez y el Bicho Gómez en la pista.

“Después dice que yo me cuelgo de ella…”, reflexionó la ex del Conejo Alexis Quiroga.

Al final, cuando Coti le preguntó si la votaba porque sería “competencia”, Charlotte aseguró que no le llega “ni a los talones”, pero la correntina replicó: “Veremos. La que estoy en el streaming soy yo, y vos querías estar. Voy a dirigir el streaming y la pista también”.

Ahí, Charlotte disparó: “Estás muy subida al pony, me parece”

“Yo soy una reina, me puedo subir donde quiera”, retrucó Coti.