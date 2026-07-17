La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España quedó atravesada por un factor inesperado. El humo proveniente de los incendios forestales que afectan a Canadá llegó a Nueva Jersey y encendió las alarmas por la calidad del aire, una situación que podría alterar la preparación de ambos seleccionados.

Durante una salida en vivo en Arriba Argentinos, el periodista Pablo Gravellone explicó que la situación climática ya impactó en la agenda de la Selección.

“La Selección llegó con demora a Nueva Jersey por la tormenta eléctrica que hubo en Atlanta. Nueva Jersey es la sede de la final contra España”, dijo el periodista.

La calidad del aire preocupa a Argentina y España antes de la final del Mundial

El periodista deportivo reveló que ahora todas las miradas están puestas en la evolución del humo que cubre parte del noreste de Estados Unidos.

“Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de hoy porque el humo puede llegar a complicar los entrenamientos tanto de Argentina como de España”, agregó Gravellone.

Luego brindó más detalles sobre el plan previsto para la Albiceleste: “Está previsto que la Argentina se entrene por la tarde y que Lionel Scaloni hable también por la tarde. La atención está puesta en la calidad del aire por los incendios en Canadá. La posibilidad es que el entrenamiento sea en un espacio cerrado”.

Alerta máxima por el humo en Nueva Jersey

La encargada del clima Marina Señuk, también desde Arriba Argentinos, confirmó que la situación preocupa a las autoridades sanitarias.

“Hay alerta máxima por la calidad del aire. Están repartiendo barbijos”, comentó Marina en eltrece.

Qué ocurre con el humo de los incendios en Canadá

El humo generado por cientos de incendios forestales activos en Canadá avanzó durante las últimas horas sobre amplias zonas del norte de Estados Unidos y provocó alertas sanitarias en estados como Nueva York, Michigan, Minnesota, Illinois y Ohio.

Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y permanecer en espacios cerrados en las zonas más afectadas debido a los altos niveles de contaminación atmosférica.

En ese contexto, la organización y los cuerpos técnicos siguen de cerca la evolución de la calidad del aire en Nueva Jersey, donde el próximo 19 de julio se disputará la esperada final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre Argentina y España. Si las condiciones no mejoran, tanto la Albiceleste como el conjunto español podrían verse obligados a modificar sus entrenamientos en la previa del partido más importante del torneo.