La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

Sin embargo, este fin de semana, el programa de la Chiqui tendrá un cambio de horario al habitual debido a que el partido de la Selección argentina contra Suiza en el marco del MUNDIAL™ se transmitirá a las 22 horas, por esa razón, la emisión de Mirtha empezará a las 20 horas en la pantalla de eltrece.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 11 DE JULIO DEL 2026

El sábado 11 de julio, Mirtha Legrand marca agenda desde las 20:00 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a los reconocidos actores argentinos Marta González y Juan Gil Navarro.

Juan Gil Navarro en el estreno de En el Barro (Foto: Movilpress).

Marta González / Fuente: Instagram

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por la modelo y actriz Gabriela Sari y el médico cardiólogo y director de INADEA, Mario Fitz Maurice.

Gabriela Sari (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 12 DE JULIO DEL 2026

El domingo 12 de julio desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Diego Reinhold y Muni Seligmann, quien también es cantante infantil.

Diego Reinhold (Foto: Movilpress)

Muni Seligmann

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana el presentador de televisión Gabriel Corrado, la conductora y exvedette Amalia Yuyito González y Benicio Gravier, el hijo de Valeria Mazza.

Gabriel Corrado en el estreno de Margarita 2 (Foto: Movilpress).

Amalia “Yuyito” González (Foto: Movilpress)

Benicio Gravier (Foto: Instagram/@valeriamazza)

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