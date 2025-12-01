Las galletitas de limón son un clásico de la cocina argentina y en esta versión salen tiernas, con un aroma fresco y un relleno que combina manteca, azúcar impalpable y ralladura de limón. Además, tienen la ventaja de que se preparan rápido y quedan con una textura ideal para formar pequeños “alfajorcitos” caseros.

La masa es simple, se estira sin complicaciones y se hornea en pocos minutos. El relleno, por su parte, es suave, cremoso y resalta el sabor del limón. Y si querés sumar un plus, se pueden bañar en chocolate para un contraste perfecto. Una receta de Cami Homs que es un golazo para cualquier ocasión.

Ingredientes para las galletitas de limón

Para la masa

120 g de manteca.

100 g de azúcar.

2 huevos.

Un cdta de esencia de vainilla.

300 g de harina 0000.

Para el relleno

200 g de azúcar impalpable.

100 g de manteca.

Ralladura de un limón

Cami Homs, la autora de estas espectaculares galletitas de limón. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Mezclar la manteca pomada junto con el azúcar hasta integrar bien. Agregar el huevo con la esencia y batir. Añadir la harina hasta obtener una masa lisa y llevarla a la heladera durante una hora. Amasar espolvoreando con harina para que no se pegue y cortar cuadrados de 1/2 cm de espesor. Hornearlos durante 20 minutos a 170°. Esperar que se enfríen; mientras tanto, hacer el relleno mezclando la manteca pomada junto al azúcar impalpable y la ralladura. Untar esta crema y terminarlas en forma de alfajor. Opcional: cubrirlas con chocolate.

