Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en la mesa de los argentinos. Reconocidos chefs como Maru Botana, Damián Betular y Donato de Santis, entre otros, lanzaron sus propias versiones artesanales.

CUÁNTO CUESTAN LOS PAN DULCE DE LOS CHEFS MÁS FAMOSOS

Damián Betular, a través de Betular Patisserie, presentó su colección navideña “El Cascanueces”, donde el pan dulce ocupa un lugar protagónico. Su versión se ofrece a 56.000 pesos por 750 gramos y se destaca por una receta intensa, con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, coronada por un craquelin de cacao y avellanas. Puede conseguirse en su local de Villa Devoto y suele agotarse rápidamente.

Uno por uno: cuánto valen los pan dulces de los pasteleros famosos en Argentina | Créditos: Instagram: Belutar

Maru Botana, fiel a su tradición, lanzó nuevamente su pan dulce en los locales de Maru Botana Dulce y Salado. El precio es de 46.000 pesos el kilo y se ofrecen dos versiones: el clásico, con frutos secos y glasé de limón, y el favorito de muchos seguidores, con abundante chocolate tanto en el interior como en la cobertura.

Uno por uno: cuánto valen los pan dulces de los pasteleros famosos en Argentina | Créditos: Instagram: Maru Botana

Donato De Santis apuesta por una receta más cercana al panettone original italiano. Su versión se vende en Cucina Paradiso, pesa 750 gramos y cuesta 29.900 pesos, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles dentro del segmento premium. Se destaca por su miga esponjosa, equilibrio de frutos secos y un sabor tradicional, sin giros modernos.

Uno por uno: cuánto valen los pan dulces de los pasteleros famosos en Argentina | Créditos: Instagram: Cucina Paradiso

Ximena Sáenz, desde Casa Sáenz, ofrece este año tres variedades de pan dulce: chocolate con dátiles, chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada, y una versión con pistacho y frutos secos. Cada uno pesa 750 gramos y tiene un valor de 45.000 pesos. Las reservas se realizan por Instagram y están disponibles hasta pocos días antes de Navidad.

Uno por uno: cuánto valen los pan dulces de los pasteleros famosos en Argentina | Créditos: Instagram: Ximena Sáenz

Uno por uno: cuánto valen los pan dulces de los pasteleros famosos en Argentina | Créditos: Instagram: Mauricio Asta

Por su parte, Mauricio Asta presenta un pan dulce de un kilo a 50.000 pesos, con una receta clásica cargada de frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate. Se vende en su local de Martínez y cuenta con envío a CABA y zona norte, además de una presentación pensada para conservar su frescura por varias semanas.