Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en la mesa de los argentinos. Reconocidos chefs como Maru Botana, Damián Betular y Donato de Santis, entre otros, lanzaron sus propias versiones artesanales.
CUÁNTO CUESTAN LOS PAN DULCE DE LOS CHEFS MÁS FAMOSOS
Damián Betular, a través de Betular Patisserie, presentó su colección navideña “El Cascanueces”, donde el pan dulce ocupa un lugar protagónico. Su versión se ofrece a 56.000 pesos por 750 gramos y se destaca por una receta intensa, con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, coronada por un craquelin de cacao y avellanas. Puede conseguirse en su local de Villa Devoto y suele agotarse rápidamente.
Maru Botana, fiel a su tradición, lanzó nuevamente su pan dulce en los locales de Maru Botana Dulce y Salado. El precio es de 46.000 pesos el kilo y se ofrecen dos versiones: el clásico, con frutos secos y glasé de limón, y el favorito de muchos seguidores, con abundante chocolate tanto en el interior como en la cobertura.
Donato De Santis apuesta por una receta más cercana al panettone original italiano. Su versión se vende en Cucina Paradiso, pesa 750 gramos y cuesta 29.900 pesos, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles dentro del segmento premium. Se destaca por su miga esponjosa, equilibrio de frutos secos y un sabor tradicional, sin giros modernos.
Ximena Sáenz, desde Casa Sáenz, ofrece este año tres variedades de pan dulce: chocolate con dátiles, chocolate blanco con frambuesa y naranja confitada, y una versión con pistacho y frutos secos. Cada uno pesa 750 gramos y tiene un valor de 45.000 pesos. Las reservas se realizan por Instagram y están disponibles hasta pocos días antes de Navidad.
Por su parte, Mauricio Asta presenta un pan dulce de un kilo a 50.000 pesos, con una receta clásica cargada de frutos secos, naranjas confitadas y chips de chocolate. Se vende en su local de Martínez y cuenta con envío a CABA y zona norte, además de una presentación pensada para conservar su frescura por varias semanas.