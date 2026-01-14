El estreno de La Cocina Rebelde en la pantalla de El Trece marcó un gran momento para Jimena Monteverde. Con su estilo descontracturado, recetas accesibles y mucho humor, el ciclo logró rápidamente captar la atención del público.

Dentro de las primeras emisiones, una preparación en particular se destacó por su simpleza, sabor y espíritu casero: los clásicos buñuelos de acelga.

La receta fue realizada junto a Luisa Albinoni y no tardó en generar repercusión entre los televidentes, que celebraron una propuesta “rica, fácil y barata”, ideal para cualquier día de la semana.

“Hoy tenemos los buñuelos de acelga. ¡Qué rico!”, anunció la actriz al presentar el plato, despertando inmediatamente la nostalgia de sabores familiares.

Jimena Monteverde sorprendió con una receta fácil para hacer los mejores buñuelos de acelga | Créditos: Captura El Trece

JIMENA MONTEVERDE HIZO BUÑUELOS DE ACELGA

Durante el paso a paso, Albinoni explicó los ingredientes básicos que hacen a esta preparación tan popular: “Son como los que hacía mamá o la nona. Los ingredientes son un atado de acelga, una taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear, un ajito pequeño cortado finito, media cebolla cortada finita, 50 gramos de queso rallado, tres huevos y los condimentos. También está el toque mágico de la soda”.

Otro punto que llamó la atención fue la forma de trabajar la verdura. “La acelga está cruda, no la cocinamos, la ponemos así. La condimentamos bien para que tenga rico sabor. Le sacamos las pencas y la picamos”, explicó Luisa. Luego, mostró cómo rehogar el ajo y la cebolla en aceite antes de sumar la acelga picada.

En paralelo, se armó la base líquida: “Por otro lado batimos los huevos, le añadimos la harina, el polvo de hornear y el queso rallado”, detalló, y agregó: “Le echamos un chorro de soda a la mezcla del huevo y la harina. Ahora unimos las dos preparaciones. Y queda perfecta la consistencia”.

Jimena Monteverde sumó un consejo extra para quienes buscan una versión más liviana: “Si nosotros los quisiéramos hacer al horno, los podemos hacer en una plaquita”, aclaró. Sin embargo, en esta ocasión, los buñuelos fueron fritos en abundante aceite.

“Estos buñuelos están hermosos”, celebró Jimena al mostrar el resultado final. Para coronar el plato, Albinoni propuso una salsa fresca y simple: “Se hace con tres tomates, los mixeas con media cebolla. Le ponés sal, pimienta y un poquito de limón… y listo”. Una combinación perfecta que terminó de conquistar a la audiencia.