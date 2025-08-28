Con una fiesta exclusiva bajo el lema “It’s Showtime”, Tanqueray celebró el esperado lanzamiento de BAFWEEK Primavera Verano 2026, marcando el inicio de una nueva edición del evento de moda más importante de la Argentina. La cita fue en Sendero Costanera.

Una noche de moda, cócteles y celebridades

Nai Awada Por: Alberto Brescia

Julieta Spina

Sofía Zamolo

Juli Poggio

El evento de lanzamiento reunió a figuras destacadas del espectáculo, la moda y las redes sociales, entre ellas: Sofía Zámolo, Julieta Poggio, Nachito Elizalde, Nai Awada, Lucas Mata, Mila Hurtak y Julieta Spina

BAFWEEK PV26: una pasarela expandida

Del 28 de agosto al 5 de septiembre, BAFWEEK PV26 propone una grilla totalmente renovada, con desfiles, performances, instalaciones artísticas y activaciones que trascienden lo tradicional. Esta temporada, la pasarela se transforma en un ritual colectivo y una celebración urbana, llevando el diseño argentino más allá del formato convencional.



