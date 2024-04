La poca interacción entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa desde que ella viajó a Lima el mes pasado con la promesa de volver para el cumpleaños de él, que fue el lunes, y nunca concretó dejó muy en claro que la pareja no pasa por su mejor momento.

Yanina Latorre, que sigue el caso muy de cerca en los pasillos de América, aseguró en LAM que la pareja está terminada, y logró que Marcelo Tinelli confesara que el alejamiento se debe a que sus hijas “se la pican” respecto a la continuidad de este romance.

En El impertinente, que conduce Tomi Dente por Net TV, Fabiana Aquin lanzó sus cartas del tarot para determinar qué le depara el futuro a Marcelo y Milett, y el resultado dejó a todos con la boca abierta. “Veo como una pequeña separación (…) pero van a volver”, adelantó.

Marcelo Tinelli reconoció que sus hijas no la quieren a Milett Figueroa y las expuso con un filoso comentario

QUÉ DIJERON LAS CARTAS DEL TAROT SOBRE EL FUTURO DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA EN EL AMOR

“Las cartas me marcan una distancia, pero también tiene que ver la familia acá porque hay una diferencia de la familia de él con Milett”, señaló, y explicó que “hay una aceptación, pero hay algo interno que no lo sabemos”.

“Ellos se van a reencontrar en algún momento. No están peleados, pero digamos que están en un impasse”, agregó Aquin, mientras Dente le preguntaba si las cartas marcan un “interés” de Milett. “Me sale como que sí. Hay un interés de ella”, dijo Fabiana, aunque señaló que “no es una cazafortuna”.

El conductor reveló una intimidad de su vida con la bailarina. Por: instagram

Sin embargo, cuando la consultaron si “el segundo semestre los va a encontrar juntos”, la tarotista señaló que “Hay un corte, como que se derrumba la torre”. “No se está hablando, o sea, están calladitos y obviamente que uno lo respeta. Pero van a volver y a mí me marcan que ella queda embarazada”, pronosticó.

Por qué Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían al borde de la separación