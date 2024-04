Soledad Aquino, la expareja de Marcelo Tinelli, se encontró con Milett Figueroa, la actual novia del conductor, en un evento. Las mujeres, además de haberse fotografiado muy sonrientes, compartieron la foto juntas en sus redes sociales, lo que llamó la atención de los usuarios.

Sin embargo, Marcelo afirmó que no lo sorprendió la buena onda de su ex con su actual en Instagram. Luego de haber dicho que están felizmente en pareja, tras los mil y un rumores de crisis, también aclaró que ella se lleva bárbaro con sus hijas, a pesar de las versiones que indican lo contrario.

“No, no (me sorprende la foto de Milett con Soledad). Se llevan muy bien, con mis hijas también”, sentenció Marcelo, sin filtro, en diálogo con Intrusos. Y cuando el notero le preguntó si es verdad que atravesaron una crisis, el conductor dejó bien en claro que no. Jamás habrían estado distanciados más que geográficamente.

POR QUÉ NADIE SOPORTABA A MILETT FIGUEROA EN EL BAILANDO 2023

Ángel de Brito explicó en el programa de América por qué Milett Figueroa se llevó la fama de “insoportable” tras su paso en el Bailando 2023.

“Les pregunté por qué y me dijeron ‘porque viene con la madre que es una pesada, nos quiere enseñar a maquillar y a peinar, nos da directivas’”.

