El triángulo que Marcelo Tinelli, Pablo Prada y Federico Hoppe conformaron durante más de tres décadas se estaría resquebrajando, y Mariana Brey contó los detalles de la discordia que estalló hace un año pero que permaneció silenciada, pero que salió a la luz ante la versión de desvinculación del Chato de La Flia.

“Se siente dolido. Se siente traicionado, lastimado. Algunos dicen que es una cuestión de dinero”, graficó la periodista.

“Pero lo que le duele no es la plata, sino la traición”, enfatizó la panelista de Socios del Espectáculo al reproducir los dichos de allegados al conyugue de Lourdes Sánchez.

“Me encontré al Chato el viernes, en la fiesta que hizo Ángel de Brito, y ahí aproveché para preguntarle por el presunto despido. Obviamente me lo desmintió, incluso lo tomó por sorpresa, me dijo que no”, arrancó.

EL ORIGEN DE LA DISCORDIA DE CHATO PRADA CON FEDE HOPPE Y MARCELO TINELLI

Entonces, la periodista explicó el origen de la polémica entre Prada, Hoppe y Tinelli: “Cuando arranca el conflicto, a mí me cuentan, es con el Chato yéndose o corriéndose de la productora teatral”.

Se trata de Davope, la productora que realiza las obras de Pedro Alfonso y en la que Adrián Pallares aseguró que “Marcelo tiene que ver” pese a no figurar en los papeles.

Al final, Mariana Brey aseguró: “Fue un pedido de Federico Hoppe a Marcelo Tinelli no trabajar más con el Chato Prada” porque “trabajan de manera muy distinta”, y ahora los productores están en proyectos diferentes dentro de América.