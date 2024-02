Antes de su debut con Legalmente rubia, el musical que la tendrá como protagonista, Laurita Fernández dio una nota con Intrusos donde recordó algunos de sus escandalosos romances y dio que al hablar al recordar sus relaciones con Fede Bal y Federico Hoppe, haciendo hincapié en las infidelidades cruzadas que tuvieron.

“No era un triángulo con Hoppe y Fede Bal, era un ‘octángulo’, era un ‘hectángulo’”.

“Tuve muchos quilombos”, recordó, risueña momento en el que Flor de la Ve indagó en aquellas polémicas. “¿Cambiarías algo de ese pasado?”, lanzó. “Si tuviera la posibilidad, sí. Yo le he hecho mal a alguien sin querer”, aseveró.

“En ese momento yo creía que se lo merecía, sentía que se la estaba devolviendo por todas las que me había dicho, ¿viste? Sin embargo, me sentí peor yo haciendo sentir mal a otro que cuando me hicieron sentir mal a mí”, afirmó.

Foto: Web

EL MEA CULPA DE LAURITA FERNANDEZ SOBRE SUS ROMANCES CON FEDE BAL Y HOPPE

Karina Iavícoli intervino con la pregunta que faltaba. “¿Fue en el triángulo, no sé si lo fue, de Hoppe, Fede Bal y vos?”, indagó, provocando una respuesta súper honesta. “No, pero no era un triángulo, era un ‘octángulo’, era un ‘hectángulo’”, se despachó, entre risas.

“Obviamente, no fue nada planeado, pero vos en el camino quizás hacés daño a otra persona. Y yo me sentí peor, te lo juro. Lejos de decir ‘tomá, ahora te quiero ver mal a vos’. No, me sentí mal, porque me hizo mal”, realizó un mea culpa.

“¿Si pedí disculpas? Sí y no. No lo hice porque era algo consecuente de la vida, de una situación. No es que uno hizo algo con saña. Si alguien termina con vos o vos terminás con alguien, lastimás al otro, pero es lo que te pasa. Es igual”, cerró, picante.