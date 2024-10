Luego de las repercusiones que despertó su foto muy sensual con Agustina Flores, quien había estado en pareja con el recordado El Noba (el músico que murió en junio del 2022), L-Gante le puso fin a las especulaciones sobre su presente sentimental.

“No estoy en nada. Nada que ver”, fue la contundente respuesta del cantante, quien estuvo invitado a Poco correctos (el programa que conduce Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece), cuando le consultaron si está en pareja y por los rumores de romance con Agustina.

En cuando a su vínculo con Wanda Nara (con quien también enfrenó rumores de romance), el músico reveló que la quiere y sorprendió al dar detalles sobre el gesto que tuvo la empresaria en el último tiempo: “Ella me mandó un mensaje por WhatsApp, pero no vi qué puso porque, como no lo llegué a ver, lo eliminó. No sé si está todo bien o todo mal. Yo estoy este tiempo guardadito en mi casa”.

La postal que había subido L-Gante con la joven de espaldas. (Foto: Instagram/lgante_keloke)

Por último, L-Gante habló del apoyo de Tamara Báez, su ex y con quien tiene a su pequeña, Jamaica: “De vez en cuando, aparece para las cosas serias”, cerró, a días de que se conozca el veredicto del juicio que se lleva adelante en su contra, donde podría ser condenado a siete años de cárcel.

EL PICANTE POSTEO DE TAMARA BÁEZ TRAS LA FOTO SÚPER ÍNTOMA QUE SUBIÓ L-GANTE CON LA EXNOVIA DE EL NOBA

Lejos de pasar por alto la flores de L-Gante con Agustina Flores, la expareja de El Noba (el músico que murió en junio del 2022), Tamara Báez dio que hablar con el picante posteo que compartió en las redes.

La ex de L-Gante, con quien tiene a su pequeña Jamaica, posteó una sugestiva frase que dice “hagan las cosas bien, la vida devuelve todo”, que acompañó con unas contundentes palabras. “Respeten a los que están y a los que se fueron. No sean tan ‘chuku’ que dan demasiado rechazo”, se leyó en su publicación, tal como lo reflejó Pochi de la cuenta de Instagram @gossipeame (y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González todas las mañanas por Ciudad Magazine).

La polémica se da porque L-Gante era muy amigo en vida de Lautaro René Coronel, el referente del RKT fallecido a mediados de 2022, y la morocha fue la última novia del El Noba. Además, según contó Pepe Ochoa en EL Ejército de LAM “la relación viene desde hace un tiempo”, y de hecho los habían visto cenando en San Vicente.