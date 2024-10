En diálogo con Socios del Espectáculo, L-Gante rompió el silencio y se refirió a los comentarios de Wanda Nara, quien recientemente expresó su molestia por sus dichos en el living de Susana Giménez.

En la entrevista con el programa de eltrece, el artista respondió de manera directa a las declaraciones de la empresaria, quien a través de sus redes redes sociales insinuó que él se estaba “colgando” de su fama.

“Wanda dijo como que no te cuelgues de ella, que te ocupes de tus temas”, le comentó el cronista y él dijo tajante: “Jamás necesité colgarme de nadie, olvidate, que se deje de vincular conmigo, yo no estoy con ella”.

“¿Estuvieron o no?”, insistió el movilero y el músico se hartó y contestó: “Te lo digo para que me dejen de romper las pelotas... sí, es obvio, pero ya está, lo que se imaginaron alguna vez sucedió, no se habla más”.

L-Gante fue picante al responderle a Wanda Nara, quien realizó un posteo en su cuenta de Instagram luego de escuchar sus declaraciones sobre su relación en el programa de Susana Giménez.

“Para mí eso es una actitud de una persona que habla consigo misma, no lo siento dirigido a mí, se lo dice a ella misma”, expresó a Socios del Espectáculo dejando entrever que no toma en cuenta las palabras de la mediática.

