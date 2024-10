Ignacio González Prieto explicó por qué L-Gante, acusado de “amenazas, privación ilegítima de la libertad” y “amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificados”, prefirió ir a un juicio ténico y no por jurados.

“Él podría haber elegido ir a un juicio por abreviado, reconocer que es culpable y negociar la pena, o podría haber ido a juicio por jurados, sin embargo, prefirió ir a un juicio técnico. El imputado siempre elige la modalidad de juicio”, contextualizó.

En Mañanísima, agregó: “En el juicio por jurado, se eligen 12 personas y 6 suplentes que no conocen de derecho, es un juicio netamente emotivo en el que tendría que convencer a 12 personas que no saben nada de derecho que sos inocente”.

L-Gante de saco y corbata en el Tribunal de Mercedes. (Foto: Ferragamo)

“Pero evidentemente lo que les recomendaron es no ir a un juicio por jurado, porque ¿cómo convences a un jurado de haber llevado a dos personas arriba de un auto, haberlos amenazado de muerte con un arma?”, sumó el periodista.

Así, cerró: “Entonces, no te queda otra que ir a un juicio técnico como es este, en el cual los jueces van punto por punto. Así que, yo no me jugaría ni para el lado de L-Gante ni para el lado de las víctimas”.

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE L-GANTE CUANDO LE PREGUNTARON SI LA FAMA LE JUEGA EN CONTRA A SU HIJO EN MEDIO DEL JUICIO

Claudia Valenzuela respondió si cree que la fama le juega en contra a su hijo Elián, quien enfrenta un juicio con la posibilidad de quedar en libertad o de ir a prisión por 12 años.

“¿Crees que la fama le juega en contra?”, le consultaron desde el programa de Carmen Barbieri a la madre el cantante de cumbia 420 y ella contestó sincera: “Y a lo mejor sí”.

