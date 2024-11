Además de esforzarse en la cocina para cumplir con las expectativas del jurado de Bake Off Famosos (integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis), los participantes se divierten con Wanda Nara. Y en esta oportunidad, Eliana Guercio, Cami Homs y la conductora tuvieron un imperdible ida y vuelta en el programa de Telefe.

Así fue el imperdible ida y vuelta entre las parejas de Sergio “Chiquito” Romero, José “El Principito” Sosa y Wanda:

Wanda: -Me encanta encontrarlas juntas porque este es un dúo, trío, botinero total. Eliana tiene muchos años en el mundo del fútbol y vos, Cami, también. Chicas, en una palabra, ¿cómo son los jugadores?

Eliana: El mío es divino. Es uno en un millón.

Cami: -Ahora tenemos suerte que son dos en un millón.

Wanda: -¡La revancha! Yo no las quiero decepcionar, pero todas las mujeres de los jugadores dicen lo mismo. ¿Se enteraron de alguna fiesta clandestina?

C: -Sí.

Foto: Captura (Telefe) Por: Fabiana Lopez

E: -Me contaron.

W: -Y ahora que son amigas, Cami. Si te enterás algo de Chiquito, ¿se lo contás a Eliana?

C: -No. Es que la quiero tanto que no quisiera verla sufrir.

W: -Pero pero es saber que el otro está haciendo algo. Chicas, no coincido con ustedes.

C: -Wanda, te hago una pregunta, ¿arruinaste una pareja?

W: -No, porque siguieron y seguimos siendo re contra amigas. Muchas veces me pasó de decir ‘o si lo decís vos o se lo digo yo’.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe) Por: Fabiana Lopez

LA NOVIA DE CALLEJERO FINO HABLÓ DE WANDA NARA LUEGO DE QUE SE MOSTRARAN MUY CERCA EN BAKE OFF

Luego de que se rumoreara que entre Wanda Nara y Callejero Fino nació una fuerte complicidad y buena onda en las grabaciones de Bake Off Argentina, la novia del cantante le hizo frente a las especulaciones y recurrió a las redes para hacer un contundente descargo.

“Yo estoy leyendo todos sus mensajes y comentarios en los que me etiquetan. La verdad es que se pasan, me hacen reír un montón”, comenzó diciendo Jessica en un posteo que subió a Instagram Stories.

“No sean tóxicas, se los pido por favor. Igual, ojo con ese guachito que es mío, si lo tocás te arranco las mechas. No, mentira. Paz y amor”, agregó, con un pícaro palito que lanzó, mirando fijo a cámara.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@jessicabelen_723)

Y cerró con un sentido mensaje dedicado a la conductora del programa de Telefe: “Nada, gente, no se estresen. Es show. La conocí a Wanda, es súper simpática. Así que nada, no sean tóxicas, se los pido por favor”.