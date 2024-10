Yanina Latorre sorprendió al informar en su programa radial que tuvieron que parar las grabaciones de Bake Off Argentina (Telefe) porque Karina Jelinek, una de las participantes, estaba borracha.

“Me contaron que tuvieron que parar la grabación porque a Jelinek le dio un ataque de pánico porque no pudo hacer un cupcake y, en realidad, un productor me dijo que estaba muy pasada de copas y no podía mantenerse en pie. Ahora está ofendida conmigo, amor, hablá con tu producción que anda diciendo que vas en pedo a trabajar. Igual, que te dé un ataque de pánico por no poder hacer un cupcake es un montón”, aseguró la conductora.

Yanina acusó a Karina de ir a grabar borracha.

Lejos de quedarse en silencio, Karina, la primera eliminada del certamen de pastelería, le contestó mediante un fuerte descargo en Instagram que hizo reaccionar a Yanina.

EL FUERTE CRUCE DE KARINA JELINEK Y YANINA LATORRE

Karina Jelinek desmintió la información de Yanina Latorre.

“¿De verdad pensás que me agarró un ataque de pánico por hacer un cupcake? La grabación fue por la mañana y tampoco a esa hora tomo aperitivos, como dijiste. Es muy feo sufrir ataques de pánico y que algunas personas no entiendan. Gracias a Dios lo fui superando de a poco. Me encanta cómo informás las cosas, pero en esta erraste. Si tenés alguna duda, no me molesta que preguntes”, le dijo a Yanina.

“Hermosa, la data la pasó la producción. Igual, fue hace meses... No entiendo este posteo”, le contestó la panelista de LAM.

“Vos entendés todo, amor, lo dejo a tu criterio”, sentenció Karina, lo que hizo estallar de risa a Yanina.