Cami Homs atraviesa un momento de plenitud total. Embarazada y radiante, la modelo comparte a diario pequeños instantes de su rutina que reflejan bienestar y armonía.

Esta vez, sorprendió en redes con una imagen que conquistó a sus seguidores: una mañana tranquila, su pancita en primer plano y un desayuno saludable digno de portada.

“Empezando mi día así”, escribió junto a la foto en la que se la ve disfrutando de un café con espuma, tostadas integrales, huevo y una irresistible crema de palta, la gran protagonista del posteo. Fiel a su estilo, Cami demuestra que lo saludable también puede ser delicioso, combinando sabor y equilibrio en cada detalle.

Cami Homs habló de su mal momento durante el embarazo: “Desde que me levanto hasta que me voy a dormir”. Crédito: Instagram

LA PALTA, EL ALIADO DE CAMI HOMS

La elección de la palta no es casual: es una fruta rica en grasas buenas, fibra, potasio, magnesio y vitaminas del grupo B. Ideal para mantener la energía durante el día y cuidar la piel y el cabello, dos aspectos que Homs siempre prioriza.

Para quienes quieran replicar su desayuno, la modelo compartió su receta de crema de palta perfecta. Solo se necesita una palta madura, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta y, si se desea, un toque de ají molido para darle un sabor más intenso. Todo se mezcla en un bowl hasta lograr una textura cremosa y suave, lista para untar sobre tostadas o acompañar con huevo.