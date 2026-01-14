El mes pasado, Cami Homs dio una entrevista sin filtros en el podcast de Érica Etter, donde habló con total sinceridad sobre la actividad sexual que mantiene con su pareja, José “Principito” Sosa, mientras transita el octavo mes de embarazo.

“Se rumorea que las mujeres embarazadas están revolucionadas hormonalmente. En tu caso, ¿mito o realidad?”, le preguntó la conductora del ciclo, que puede verse completo en YouTube y Spotify.

“Realidad”, respondió Cami sin dudar, entre risas. Lejos de quedarse ahí, Etter fue por más: “¿Podemos hablar de un promedio semanal?”.

Cami Homs contó cuántas veces por semana tiene sexo, embarazada de 8 meses

Entonces, Homs hizo una aclaración, aunque dejó en claro que la pasión sigue intacta en la pareja: “Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”, explicó.

Y sorprendió con el dato concreto: “Hoy, un promedio, dos de siete. Eso en este último trimestre”.

Cami Homs contó cuántas veces por semana tiene sexo, embarazada de 8 meses (Foto de Instagram)

Cuándo nacerá la hija de Cami Homs y el Principito Sosa

Camila Homs espera una niña, a la que llamarán Aitana, y ya tiene fecha estimada de parto. “Tengo fecha para el 29 de enero”, reveló la modelo e influencer.

Homs ya es mamá de Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo de Paul, mientras que José “El Principito” Sosa es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina. Ahora, la pareja espera con ansias la llegada de Aitana, que agrandará la familia.

