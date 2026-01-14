En la despedida de Tulum, Tini Stoessel mostró un nuevo tatuaje en su hombro que llamó inmediatamente la atención de sus seguidores: el mismo diseño que Rodrigo De Paul se había tatuado días antes, un gesto que volvió a poner a la pareja en el centro de la escena y alimentó todo tipo de especulaciones.

El detalle que captó todas las miradas fue el tatuaje de tres pequeños corazones que la artista lució en la primera foto, idéntico al que el mediocampista había mostrado previamente en su cuerpo y que, según trascendió, fue diseñado por la propia Tini.

Tini Stoessel se tatuó los tres corazones, como Rodrigo De Paul: dónde se lo hizo | Créditos: Instagram @rodridepaul

La coincidencia no pasó desapercibida y reavivó los rumores de embarazo que comenzaron a circular en los últimos días. En redes sociales, muchos usuarios interpretaron el significado de los tres corazones como algo más que una elección estética y asociaron el número con la idea de una familia que podría estar ampliándose.

Tini Stoessel se tatuó los tres corazones, como Rodrigo De Paul: dónde se lo hizo | Créditos: Instagram @tinistoessel

TINI Y DE PAUL, CON EL MISMO TATUAJE

Entre esas señales, varios mencionaron una imagen que De Paul había compartido tiempo atrás de un benteveo, un ave que en el imaginario popular argentino suele vincularse con la llegada de un bebé.

Tini Stoessel se tatuó los tres corazones, como Rodrigo De Paul: dónde se lo hizo | Créditos: Instagram @tinistoessel

A partir de allí, los comentarios se llenaron de frases como “ese tercer corazón lo dice todo” o “se agranda la familia”, mientras otros analizaban cada foto al detalle, desde la postura de la cantante hasta la ropa holgada que eligió para algunas tomas.

Las imágenes del álbum refuerzan el clima relajado y cómplice de la pareja. Entre abrazos, momentos de relajación, mucha playa, algunos tragos y un clima de distensión total.