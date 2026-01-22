En la recta final de su embarazo, Cami Homs contó cómo decidió junto a José “Principito” Sosa el nombre de su hija, que se llamará Aitana.

La modelo e influencer lo reveló en una íntima entrevista que le dio a Érica Etter, donde habló del significado especial que tiene el nombre para ella.

Cami Homs y José Sosa, una pareja apasionada (Foto de Instagram @camihoms)

Cami Homs reveló cómo eligió el nombre de su hija junto a José “Principito” Sosa

“¿Cómo surgió el nombre? ¿Quién lo decidió?”, le preguntó la conductora en su podcast, y Cami respondió con total sinceridad. “Es un nombre que a mí me gusta hace muchísimos, muchísimos años. Creo que antes de Francesca”, confesó, en referencia a su hija mayor, fruto de su historia de amor pasada con Rodrigo de Paul.

Luego explicó por qué en su momento eligió otro nombre: “Franci estaba en Italia y dije, bueno, Francesca, es italiana, tenía que ser”. Sin embargo, aclaró que Aitana siempre estuvo entre sus favoritos desde muy chica.

Sobre la reacción de José Sosa cuando se lo propuso, Homs contó que la decisión fue sencilla: “Cuando se lo planteé a José, tipo, me dijo ‘re, me parece re original’. Aparte es como dulce también, así que no me costó mucho la decisión”.

Por último, Cami reveló el significado que descubrió recientemente y que terminó de enamorarla: “Hace poquito me mandaron un mensaje diciendo que irradia luz, también dulzura. Ah, me encanta. Sí, sí, re lindo”.

Cami Homs con sus hijos en el estreno de Una Mágica Navidad (Foto: Movilpress).

Cuándo nacerá la hija de Cami Homs y el Principito Sosa

Camila Homs espera una niña, a la que llamarán Aitana, y ya tiene fecha estimada de parto. “Tengo fecha para el 29 de enero”, reveló la modelo e influencer.

Homs ya es mamá de Francesca y Bautista, frutos de su relación con Rodrigo de Paul, mientras que José “El Principito” Sosa es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina. Ahora, la pareja espera con ansias la llegada de Aitana, que agrandará la familia.