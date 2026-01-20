La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete ser el evento del año en la Argentina. Según informaron en el programa Lape Club Social, el lugar elegido es el imponente Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz, un salón de lujo donde ya se casaron varias figuras del espectáculo y el deporte.

El lugar cuenta con una capilla propia para la ceremonia religiosa y un espacio enorme para la fiesta.

La seguridad será extrema: el perímetro estará completamente cerrado. Conforme a la información de Martín Salwe, el presupuesto para la boda sería de alrededor de un millón de dólares.

Solo el alquiler del salón ronda los 50 mil dólares por dos jornadas, ya que se necesita tiempo para montar y desmontar todo el operativo.

A eso se suman los gastos de mantelería, flores, técnica, shows y catering, que se pagan por separado y elevan la cifra final. El catering para los invitados VIP costaría unos 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica sumarían otros 200 mil dólares.

El look de Tini, que tendría al menos tres cambios de vestuario, está valuado en 50 mil dólares. “Acá no hay canje, todo se paga”, remarcaron en el programa de América, dejando en claro que la pareja apuesta a la excelencia en cada detalle.

LA BODA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL: LA LISTA DE INVITADOS VIP

La lista de invitados de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es digna de una alfombra roja internacional. Entre los confirmados están Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, y toda la Scaloneta.

También dirán presente figuras de la música como Nicky Nicole, Emilia Mernes y María Becerra. Los amigos de Tini, muchos de ellos cantantes, prometen convertir la fiesta en un verdadero show. Se espera la presencia de DJs de primer nivel y la posibilidad de que los propios invitados se suban al escenario para improvisar un “carajoque” de lujo.

